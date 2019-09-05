شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختبارات النار لأقوى محرك صاروخى فى العالم ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بيتر ليفوتشكين، كبير مصممي "إنيرجو ماش"، أنه من المقرر إجراء اختبارات النار على أقوى محرك صواريخ سائل في العالم إر دي-171إم في، المصمم للمرحلة الأولى من مركبة الإطلاق سويوز-5 الجديدة، وصاروخ ينيسيي الفائق الثقل.

ووفقا لـ "سبوتنيك"، يخطط لإطلاق أول صاروخ سويوز-5 من قاعدة بايكونور في عام 2022، وصاروخ ينيسيي الفائق الثقل من قاعدة فوستوتشني الفضائية في عام 2028.

وقال ليفوتشكين في شريط فيديو نُشر على قناة "روسكوسموس تي" على يوتيوب: "من المقرر بدء اختبارات النار في ديسمبر الأول محركا جاهزا".

ووفقا له، في نهاية أبريل، سلمت "إنيرجوماش" إلى مركز التقدم الصاروخي والفضائي نموذجا للمحرك لإجراء اختبارات ديناميكية كجزء من المرحلة الأولى من صاروخ سويوز-5".

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وأضاف المصمم: "يتم تسليم المحرك لاختبارات (النار) كجزء من المرحلة، ويتم إجراء مثل هذه الاختبارات في مركز الأبحاث العلمية والاختبار للصناعة الصاروخية والفضائية، يتم التحقق من نظام التحكم، ومن المتوقع أن يتم ذلك في فبراير".

في أغسطس، أعلن المدير العام للمؤسسة، إيجور أربوزوف، أنه في عام 2021، سيتم تسليم أول محرك لاختبار الطيران كجزء من صاروخ سويوز-5، ومن المفترض أن يتم الإطلاق الأول لصاروخ "سويوز-5"، في نوفمبر 2022.