تكنولوجيا: نوكيا تعيد الهاتف الشهير 2720 القابل للطي مرة أخرى مع هواتف نوكيا 800 ونوكيا 110

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على غرار ما اعتادت عليه شركة HMD من إعادة احياء الهواتف الكلاسيكية الشهيرة، أعلنت الشركة اليوم خلال فعاليات IFA 2019 عن إعادة واحد من أشهر هواتف نوكيا الكلاسيكية وهو الهاتف نوكيا 2770 القابل للطي.

ومثل ماسبق وقامت الشركة به مع الهاتفين 3310 و8110 فيما أسمته الشركة بخط إنتاج (Nokia Originals) والذي يقدم صورة عصرية للهواتف الكلاسيكية، مع هذا الهاتف القابل للطي الذي سيأتي بتصميم انسيابي مع شاشة 2.8 بوصة مع بعض الخصائص الجديدة، مع نظام KaiOS من HDM الذي يسمح بإضافة التطبيقات الشهيرة العصرية مثل فيسبوك، جوجل، خرائط جوجل، واتساب، يوتيوب وكذلك دعم مساعد جوجل، بينما الهاتف عند الطي سوف يظهر لك رقم المستخدم واسمه في الشاشة الخارجية بمقاس 1.3 بوصة كما ستظهر باقي الإشعارات، أما بالنسبة للبطارية; تعد الشركة بعمر 27 يوم للبطارية في وضع الاستعداد، واضافت الشركة ميزات جديدة مثل الشريحة المزدوجة وبدعم LTE، كذلك يمكن استخدام الجهاز كوحدة Hotspot مما يجعله خيار مناسب لهاتف بديل ثاني أثناء السفر والترحال.

الجهاز سوف يتوافر باللونين الأسود والرمادي نهاية سبتمبر الجاري وبسعر 89 يورو.

وفي نفس الحدث كشفت الشركة أيضاً عن هاتف كلاسيكي آخر وهو هاتف نوكيا 800 في نفس السياق، وكما هو الحال في الجهاز السابق يأتي هذا الجهاز أيضاً بنظام تشغيل KaiOS إلا انه ذو معايير تحمل وصلابة عالية للاستخدامات المهنية حيث يأتي بمعيار IP68 لمقاومة الماء والغبار ومعيار MIL-STD-810G للصلابة والتحمل للرطوبة والحرارة، كما تقول الشركة انه يتحمل السقوط من مسافة 2 متر على سطح صلب مثل الأسمنت، بينما المفاتيح والأزرار مصممة لتعمل بشكل جيد مع القفازات أثناء العمل.

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بطارية الهاتف بعمر 43 ساعة في وضع الاستعداد وسيأتي في أكتوبر بسعر 109 يورو.

وأخيراً كشفت الشركة عن الهاتف نوكيا 110 وهو بمثابة تحديث للجهاز نوكيا 105 والذي جاء من قبل بسعر 15 دولار مع إضافة بعض الميزات الجديدة مثل إمكانية إضافة بطاقات microSD حتى 32 جيجابايت وكاميرا اساسية مع راديو، وسيأتي في نهاية سبتمبر بسعر 18 يورو.

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