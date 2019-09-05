تكنولوجيا: Acer تستعد لإطلاق تحديث جديد لأجهزة Chromebook بحجم أنحف وآداء أعلى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Acer للكشف عن تحديث جديد لأجهزة Chromebook في فعاليات IFA للعام 2019، حيث تقدم Chromebook 315 بحجم 15.6 إنش، وChromebook 314 بحجم 14 إنش، إلى جانب التحديث الجديد لأجهزة Chromebook 311 المتحولة 2 في 1، التي تتميز بحجم 11 إنش.

وتقدم Acer جهاز Chromebook 314 وأيضاً جهاز Chromebook 315 بشاشة IPS، بجودة عرض Full HD، كما توفر الشركة إختيار في نموذج مميز بشاشة بخاصية اللمس، كما تم تحديث تصميم الأجهزة بإطارات أنحف في محيط الشاشة، لذا تأتي الأجهزة الجديدة بتصميم أصغر من الإصدارات السابقة.

أيضاً تقدم Acer أجهزة كروم بوك الجديدة بمنافذ USB 3.1 فئة C في جانبي الأجهزة والتي تدعم شحن الأجهزة أيضاً، إلى جانب منافذ USB 3.1، وفتحة لقارئ بطاقة ذاكرة microSD.

كما تنطلق الأجهزة الجديدة بمعالج إنتل Celeron N4000 ثنائي الأنوية، أو Celeron N4100 رباعي الأنوية، بينما يتوفر جهاز Chromebook 315 بإختيار أخر في نموذج بمعالج Pentium Silver N5000، كما تأتي الأجهزة بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع معايير eMMC، كما تصل السعة التخزينية في Chromebook 315 إلى 128 جيجا بايت، وفي Chromebook 314 تصل السعة التخزينية إلى 64 جيجا بايت.

أجهزة Acer كروم بوك بتصميم متحول 2 في 1 وحجم 11 إنش

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تقدم Acer جهاز Chromebook Spin 311 متحول 2 في 1 بحجم 11.6 إنش في الشاشة، وحجم صغير وأيضاً وزن أخف، كما يدعم الجهازين جودة عرض HD، أيضاً يأتي جهاز Chromebook Spin 311 بنموذج مميز بخاصية اللمس، كما يدعم قلم Wacom EMR stylus.

ويتميز جهاز Chromebook Spin 311 المتحول ونموذج Chromebook 311 بمنافذ USB، مع فتحة لقارئ بطاقة ذاكرة microSD، كما تأتي هذه الإصدارات بمعالج إنتل Celeron، وينطلق Chromebook Spin 311 بسعة تخزين 64 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، بينما يأتي جهاز Chromebook 311 بسعة تخزين 32 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

أسعار أجهزة Acer Chromebook الجديدة:

Acer Chromebook 315 سعر يبدأ من 279 دولار

Acer Chromebook 314 سعر يبدأ 279 دولار

Acer Chromebook Spin 311 بسعر يبدأ من 329 دولار

Acer Chromebook 311 بسعر يبدأ من 249 دولار.

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