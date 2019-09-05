تكنولوجيا: سماعات نوكيا Power Earbuds تأتي مع علبة شحن توفر 150 ساعة من الاستخدام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت HMD Global بالإضافة إلى مجموعة هواتفها الذكية أحدث سماعات Power Earbuds ضمن فعليات مؤتمر IFA، والتي تشمل سماعات الأذن اللاسلكية الحاصلة على تصنيف IPX7 المقاوم للماء كما تدعم أتصال Bluetooth 5.0، ولكن الجانب الأبرز ضمن هذا الكشف هو بطارية سعة 3000mAh ذاخل حقيبة الشحن المحمولة والتي تمكنك من شحن البطارية 50mAh يصل إلى 30 مرة مما يوفر 150 ساعة من عمر البطارية. مواصفات Nokia Power Earbuds: صوت عالي الجودة

سهولة الوصول إلى مساعد الصوت، التحكم باللمس.

مقاوم للماء

بطارية سعة 50mAh مما يصل إلى 5 ساعات مع الأستخدام

علبة الشاحن توفر 3000mAh مما يصل إلى 150 ساعة من الشحن مع الأستخدام

الألوان الأسود / الرمادي الفاتح

التكلفة 79 يورو. المصدر اعلان



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