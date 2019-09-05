تكنولوجيا: فيديو جديد مسرب يظهر فيه هاتف Pixel 4 من كل الزوايا بوضوح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من قيام شركة جوجل من أخذ أحتياطتها في عدم الكشف عن الكثير من التفاصيل المتعلقة بميزات Pixel 4، لكن هذا لا يعني أننا لن نحصل على موجة من التسريبات قبل أن يبدأ الهاتف في الظهور بعد أقل من شهر وهو ما حصلنا عليه اليوم في شكل عرض موجز لبعض الميزات في فيديو مسرب يظهر جميع جوانب الجهاز وفيديو لكل لون الأسود والأبيض.

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