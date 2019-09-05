تكنولوجيا: سامسونج تضيف إصدار 55 بوصة إلى مجموعة تلفازات QLED 8K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة سامسونج بتوسيع مجموعة تلفازات QLED 8K الخاصة بها لتشمل إصدار بحجم 55 بوصة، فقد أعلنت الشركة عن إصدار 55Q950R خلال مؤتمر IFA 2019، والذي أصبح متوفرًا بالفعل في المملكة المتحدة كـ “إطلاق بسيط”، ومن المفترض أن يصل رسميًا خلال شهر سبتمبر.

وعلى ما يبدو، فإن شاشة 55Q950R تأتي بدقة 7680 × 4320 بكسل، مزودة بتقنية HDR 3000 من سامسونج، مع مستويات سطوع فائقة لمحتوى HDR.

وعلاوةً على ذلك، فهي تأتي مع معالجة الصور بدقة 8K، وهذا لضمان تطابق صور Full HD و 4K مع عدد البكسلات بشكل جيد. كما أعلنت شركة سامسونج مؤخرًا أن تلفازات الـ 8K سوف تدعم محتوى HDR10+ من العديد من مقدمي خدمات البث قريبًا.

ويحتوي أيضًا هذا الإصدار على أربعة منافذ HDMI، إلى جانب ثلاثة منافذ USB واتصال Ethernet للإنترنت السلكي.

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يتوفر تلفاز 55Q950R حاليًا بسعر 3000 جنيه إسترليني.

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