تكنولوجيا: نوكيا تصدر أثنين من الهواتف مع كاميرا ثلاثية وبسعر متوسط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة نوكيا ضمن فعليات مؤتمر IFA 2019 عن خمسة من الهواتف الذكية الجديدة منهم أثنين بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية وسعر معقول Nokia 7.2 و Nokia 6.2، حيث يتشارك كل من الهاتفين في الحجم وهو 6.2 بوصة وإعداد ثلاثي الكاميرات في الخلف بالإضافة إلى أن كلا منهم مصنوع من الزجاج مع مركب polymer متطور.

مواصفات Nokia 7.2

شاشة PureDisplay HDR بحجم 6.3 بوصة

ذاكرة عشوائية: LPDDR4x بسعة 4 جيجا بايت

Wi-Fi/ Bluetooth 5.0 /microSD

سعة بطارية : 3,500 mAh

قارئ لبصمات الأصابع

معالج: Snapdragon 660

ذاكرة تخزين: 128 جيجا بايت

كاميرا خلفية ثلاثية: الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل من Zeiss مع مستشعر QuadPixel بفتحة عدسة f/1.79 مع كاميرا 8 ميجابيكسل عريضة الزاوية بفتحة f/2.2 والأخيرة بدقة 5 ميجابيكسل

كاميرا أمامية: 20 ميجابيكسل Quad Pixel بفتحة f/2 وأيضاً من Zeiss

مواصفات Nokia 6.2

شاشة PureDisplay HDR بحجم 6.3 بوصة

معالج : Snapdragon 636

كاميرا خلفية ثلاثية الأولى بدقة 16 ميجا بيكسل والثانية 8 ميجابيكسل بينما الثالثة 5 ميجابيكسل بينما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجابيكسل

ذاكرة عشوائية: 4 جيجا بايت

ذاكرة تخزين: 64 جيجا بايت

بالإضافة إلى التأكيد على أن الجهازين سيحصلان على Google One لمدة ثلاث أشهر دون أي تكلفة إضافية مما يعني حرية الوصول إلى 100 جيجا بايت من الذكرة السحابية، مع الأخذ في الأعتبار أن الشركة لم تكشف عن التكلفة ولكن من المنتظر أن يصدر Nokia 7.2 خريف هذا العام.

المصدر

اعلان

