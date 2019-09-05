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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة نوكيا ضمن فعليات مؤتمر IFA 2019 عن خمسة من الهواتف الذكية الجديدة منهم أثنين بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية وسعر معقول Nokia 7.2 و Nokia 6.2، حيث يتشارك كل من الهاتفين في الحجم وهو 6.2 بوصة وإعداد ثلاثي الكاميرات في الخلف بالإضافة إلى أن كلا منهم مصنوع من الزجاج مع مركب polymer متطور.
مواصفات Nokia 7.2
- شاشة PureDisplay HDR بحجم 6.3 بوصة
- ذاكرة عشوائية: LPDDR4x بسعة 4 جيجا بايت
- Wi-Fi/ Bluetooth 5.0 /microSD
- سعة بطارية : 3,500 mAh
- قارئ لبصمات الأصابع
- معالج: Snapdragon 660
- ذاكرة تخزين: 128 جيجا بايت
- كاميرا خلفية ثلاثية: الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل من Zeiss مع مستشعر QuadPixel بفتحة عدسة f/1.79 مع كاميرا 8 ميجابيكسل عريضة الزاوية بفتحة f/2.2 والأخيرة بدقة 5 ميجابيكسل
- كاميرا أمامية: 20 ميجابيكسل Quad Pixel بفتحة f/2 وأيضاً من Zeiss
مواصفات Nokia 6.2
- شاشة PureDisplay HDR بحجم 6.3 بوصة
- معالج : Snapdragon 636
- كاميرا خلفية ثلاثية الأولى بدقة 16 ميجا بيكسل والثانية 8 ميجابيكسل بينما الثالثة 5 ميجابيكسل بينما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجابيكسل
- ذاكرة عشوائية: 4 جيجا بايت
- ذاكرة تخزين: 64 جيجا بايت
بالإضافة إلى التأكيد على أن الجهازين سيحصلان على Google One لمدة ثلاث أشهر دون أي تكلفة إضافية مما يعني حرية الوصول إلى 100 جيجا بايت من الذكرة السحابية، مع الأخذ في الأعتبار أن الشركة لم تكشف عن التكلفة ولكن من المنتظر أن يصدر Nokia 7.2 خريف هذا العام.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: نوكيا تصدر أثنين من الهواتف مع كاميرا ثلاثية وبسعر متوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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