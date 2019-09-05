تكنولوجيا: أجهزة Chromebook من Acer تحصل على مظهر أكثر أناقة وأداء أقوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Acer عن جميع أجهزة Chromebook الخاصة بها في مؤتمر IFA 2019، حيث أحضرت تحديثات لـ Chromebook 315 بحجم 15.6 بوصة و Chromebook 314 بحجم 14 بوصة وأيضًا إصدارات الـ 2 في 1 من Chromebook بحجم 11 بوصة.

سيتوفر كل من Chromebook 314 و Chromebook 315 بشاشة من نوع IPS تعمل باللمس بدقة Full HD، الأهم من ذلك هو أنها ستأتي بتصميم أنيق مع حواف نحيفة للغاية، مما يمنحها مساحة أصغر عن الأجهزة السابقة، كما سيحتوي Chromebook 315 أيضًا على لوحة رقمية كاملة.

سيحتوي كل منهما على منافذ USB 3.1 من نوع C على كلا الجانبين، والتي يمكن استخدامها أيضًا للشحن، هذا وبالإضافة إلى منافذ USB 3.1 القياسية وقارئ بطاقات microSD.

سيأتي كل جهاز إما بمعالج Celeron N4000 ثنائي النواة من إنتل أو معالج Celeron N4100 رباعي النواة، وسيحصل جهاز Chromebook 315 على خيار إضافي لمعالج Pentium Silver N5000.

وبالنسبة للذاكرة، فسيأتي كل منهم بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت من الذاكرة مع وحدة تخزين eMMC، ولكن قد يأتي Chromebook 315 بسعة تخزين 128 جيجابايت، في حين سيأتي Chromebook 314 بحد أقصي 64 جيجابايت.

أما عن إصدارين الـ 2 في 1، فسيتميزان بأوزان خفيفة مع شاشات بحجم 11.6 بوصة تعمل باللمس عالية الدقة، وكذلك دعم لقلم Wacom EMR.

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وعلاوةً على ذلك، سيتميز كل من Chromebook Spin 311 و Chromebook 311بمنافذ USB وقارئ بطاقات microSD، مع نفس خيارات المعالج من Intel Celeron.

وقد يأتي إصدار Chromebook Spin 311 بسعة تخزينية تصل إلى 64 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت، بينما لن يوفر جهاز Chromebook 311 سوى سعة تخزينية تصل إلى 32 جيجابايت و 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

ستتوفر جميع هذه الأجهزة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا اعتبارًا من شهر أكتوبر، وفي أمريكا الشمالية بحلول شهر ديسمبر.

أما عن الأسعار فهي كالآتي:

Chromebook 315 يبدأ من 279 دولار

Chromebook 314 يبدأ من 279 دولار

Chromebook Spin 311 يبدأ من 329 دولار

Chromebook 311 يبدأ من 249 دولار

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