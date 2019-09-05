فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الهاتف TCL PLEX، فقد قامت شركة TCL بالكشف عن منتجات أخرى تحت العلامة التجارية Alcatel التي تملك حقوق إستخدامها في أجهزتها المحمولة. في الواقع، لقد قامت الشركة الصينية كذلك اليوم بكشف النقاب رسميًا عن الهاتفين Alcatel 1V و Alatel 3X، وعن الجهاز اللوحي Alcatel Smart Tab 7. وإليكم أدناه المواصفات التقنية الكاملة لكافة هذه الأجهزة الثلاثة : Alcatel 1V شاشة LCD بحجم 5.5 إنش وبدقة 480×960 بكسل

معالج ثماني النوى من طراز Unisoc SC9863A

ذاكرة عشوائية بحجم 1GB

ذاكرة داخلية بحجم 16GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2

كاميرا خلفية بدقة 5 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.4

مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية

بطارية بسعة 2460mAh

نظام Android Pie Go Edition

الألوان : الأسود والأزرق والزهري والذهبي

السعر : 86 دولار أمريكي Alcatel 3X شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD

معالج ثماني النوى من طراز MediaTek Helio P23

ذاكرة عشوائية بحجم 4GB

ذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

بطارية بسعة 4000mAh

كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0

ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية

نظام Android 9 Pie

الألوان : الأسود والأخضر والزهري

السعر : يبدأ من 163 دولار أمريكي Alcatel Smart Tab 7 شاشة بحجم 7 إنش وبدقة 1024×600 بكسل

معالج رباعي النوى من طراز MediaTek MT8167B

ذاكرة عشوائية بحجم 1.5GB

ذاكرة داخلية بحجم 16GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أمامية بدقة 2 ميغابكسل من أجل محادثات الفيديو

بطارية بسعة 2580mAh

نظام Android 9 Pie

الوزن : 268 جرام

السعر : 86 دولار أمريكي.

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كانت هذه تفاصيل خبر TCL تكشف عن منتجات أخرى في معرض IFA 2018 تحت العلامة التجارية Alcatel لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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