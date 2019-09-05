الإعلان رسميًا عن الهاتف TCL PLEX مع شاشة بحجم 6.53 إنش وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان متوقعًا بالفعل، فقد قامت شركة TCL اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن أول هاتف ذكي يحمل علامتها التجارية وموجه للأسواق العالمية في معرض IFA 2019 المنعقد حاليًا بالعاصمة الألمانية برلين، والهاتف المعني هنا هو TCL PLEX.

قامت شركة TCL الصينية الرائدة في مجال صناعة التلفزيونات بتزويد الهاتف TCL PLEX الجديد بمواصفات تقنية متوسطة تشمل شاشة بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD تضم ثقبًا في الزاوية العلوية اليسرى من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 24 ميغابكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 675، فضلا عن ذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

الهاتف TCL PLEX الجديد يضم كذلك ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. ووفقا لشركة TCL، فهذه الكاميرا ستكون قادرة على تصوير الفيديوهات البطيئة بمعدل 960 إطار في الثانية، كما أنها ستأتي مع ميزة Super Night Mode التي تتيح لك إلتقاط صور واضحة في البيئات المظلمة.





الهاتف TCL PLEX الجديد يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية، وبطارية بسعة 3820mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W، كما أنه يأتي مع تطبيق T-Cast الذي يتيح لك التحكم في تلفزيونات TCL الذكية من هاتفك الذكي. عمومًا، الهاتف TCL PLEX الجديد سيكون متوفرًا باللون الأسود والأبيض في أوروبا خلال الربع الرابع من هذا العام بسعر يبدأ من 329 يورو، ولكن لا نزال نجهل متى سيصل هذا الهاتف لبقية الأسواق العالمية الأخرى.