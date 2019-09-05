Acer تزيح الستار رسميًا عن الحاسوبين Acer Swift 3 و Acer Swift 5 في معرض IFA 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - قطعت الحواسيب المحمولة هذه الأيام شوطًا طويلاً من حيث التصميم حيث أصبح الكثير منها أخف من أي وقت مضى. إذا كنت تبحث عن إستبدال الحاسوب المحمول القديم الضخم بشيء أحدث وأخف وزنًا، فقد ترغب في التحقق من الحواسيب المحمولة الجديدة Acer Swift 3 و Acer Swift 5 التي أعلنت عنها شركة Acer اليوم في معرض IFA 2019 المنعقد حاليًا بالعاصمة الألمانية برلين IFA 2019.

وبالنسبة للحاسوب Acer Swift، فهو يُعتبر على حد قول شركة Acer الحاسوب المحمول ” الأخف وزنًا ” في العالم نظرًا إلى أنه يضم شاشة بحجم 14 إنش ويزن 990 جرام، على الرغم من أننا نعتقد بأن شركة Asus تفوقت عليها مع حاسوبها المحمول الأحدث ASUSPRO B9 الذي يبلغ وزنه 880 جرام فقط. سيكون بمقدور المستهلكين الحصول على الحاسوب Acer Swift 5 الجديد مع ما يصل إلى الجيل العاشر من المعالج Intel Core i7، ومع معالج الرسوميات Nvidia GeForce MX250.

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أما بالنسبة للحاسوب Acer Swift 3، فوزنه كبير بعض الشيء، فهو يبلغ 1.19 كيلوجرام، ولكنه لا يزال خفيفًا نسبيًا. على غرار Acer Swift 5، فسوف يكون بإمكان المستهلكين الحصول على الحاسوب Acer Swift 3 الجديد مع ما يصل إلى الجيل العاشر من المعالج Intel Core i7، ومع معالج الرسوميات Nvidia GeForce MX250 إذا كنت بحاجة إلى المزيد من القوة من أجل الرسوميات.

وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فالحاسوب Acer Swift 5 الجديد سيُكلف إبتداء من 900 دولار أمريكي وسيتم إطلاقه في أمريكا الشمالية في شهر نوفمبر، بينما سيكلف الحاسوب Acer Swift 3 إبتداء من 700 دولار أمريكي، ومن المتوقع أيضًا أن يشق طريقه إلى أمريكا الشمالية في شهر نوفمبر.