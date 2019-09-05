شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوكربيرج يعلن إطلاق خدمة فيس بوك التعارف بالولايات المتحدة و20 دولة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لموقع فيس بوك عن إطلاق خطة التعارف والمواعدة رسميا فى الولايات المتحدة.

وقال زوكربيرج: "أحد الأشياء المفضلة لتأسيس فيس بوك هو أنه يمكننى التجول فى أى مدينة تقريبًا فى العالم، ويوقفنى الناس ليخبروننى قصصًا عن معرفتهم لأزواجهم أو زوجاتهم عبر فيس بوك، إنه شعور رائع، وحتى وقت قريب، لم يكن لدى فيس بوك أى مزايا للمساعدة على المواعدة".

وأضاف زوكربيرج: "بدءًا من اليوم، نطلق خدمة فيس بوك ستساعد خدمة المواعدة فى الولايات المتحدة، ويسعدنى أن أرى كيف سيساعد الناس على الالتقاء وإيجاد الحب حول الاهتمامات والمجموعات والأحداث المشتركة، لقد عملنا مع خبراء الخصوصية والأمن من البداية لجعلها آمنة وتمنحك السيطرة على تجربتك، وأصبح فيس بوك Dating الآن متاحا فى 20 دولة، وأتطلع إلى إطلاقه قريبًا".