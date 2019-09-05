الهاتف Google Pixel 4 XL يظهر بهيئته الكاملة في مقاطع فيديو مسربة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهر اليوم مقطعي فيديو جديدين لما يبدو أنه الهاتف Google Pixel 4 XL المُرتقب على شبكة الإنترنت، وهي مقاطع الفيديو التي تُظهر لنا الشاشة الجديدة التي تعمل عليها شركة جوجل. الفيديو الأول مدته 11 ثانية ويأتي من تاجر ماليزي ويوضح لنا أن الإطار العلوي للشاشة لا يزال كبيرًا في الهاتف Google Pixel 4 XL، تمامًا كما أوضحت التسريبات السابقة. حصلنا أيضًا على فرصة رؤية الواجهة الخلفية للهاتف والتي تضم وحدة مربعة الشكل في الزاوية العلوية اليسرى تحتوي على كاميرتين والفلاش LED.

سيضم الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL نظامًا جديدًا لفتح الشاشة وإيماءات الهواء. وبالإضافة إلى ذلك، يشاع أن شاشات هذين الهاتفين ستمتازان أيضًا بمعدل تحديث عالي يصل إلى 90Hz. وفيما يتعلق بالتصميم، فيبدو أن إطار الهاتف سيكون معدنيًا وغير لامع على عكس الواجهة الخلفية للهاتف والتي ستكون مغطاة الزجاج مما يُكسبها الكثير من اللامعان.

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الفيديو الثاني يعرض لنا النسخة البيضاء من الهاتف Google Pixel 4 XL. يكشف لنا هذا الفيديو أيضًا المزيد من عناصر واجهة المستخدم، بما في ذلك نظام التنقل الجديد الذي جاء مع نظام Android 10، ولمحة عن واجهة الكاميرا في النهاية.