إزاحة الستار رسميًا عن Galaxy Tab Active Pro مع القلم S Pen والوضع DeX Mode

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما كان محورًا لعدد من التسريبات في الفترة الماضية، قامت شركة سامسونج أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن جهازها اللوحي المتين الأحدث تحت إسم Galaxy Tab Active Pro، وهو الجهاز اللوحي الذي يأتي أساسًا ليحل محل الجهاز اللوحي الحالي Galaxy Tab Active 2.

جهاز Galaxy Tab Active Pro الجديد يضم شاشة كبيرة بحجم 10 إنش وبدقة 1920×1200 بكسل، وهي الشاشة التي تمكنك بفضل وضع Samsung DeX من إستخدام الجهاز اللوحي كشاشة ثانية أثناء إستخدام الحاسوب. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تصميم هذا الجهاز اللوحي ليعمل حتى أثناء إستخدام القفازات السميكة بفضل القدرة على إستخدام القلم الإلكتروني S Pen الذي يمكن سحبه من الزاوية العلوية اليسرى.

وكما ترون في الصور أدناه، فهذا الجهاز اللوحي الجديد مصمم لتحمل الظروف الطبيعية القاسية ومقاومة المياه والغبار. وعلاوة على ذلك، فهو مصمم أيضًا لمقاومة الصدمات والسقطات.

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Galaxy Tab Active Pro يضم كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 710 على الأرجح. وبالإضافة إلى ذلك، فهو يضم كذلك بطارية بسعة 7600mAh، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل.

عمومًا، الجهاز اللوحي الجديد Galaxy Tab Active Pro سيصل إلى أوروبا إبتداء من 1 أكتوبر حيث سيُكلف 600 يورو. وفي حالة إذا كنت ترغب في الحصول على النسخة المتوافقة مع شبكات LTE، فسوف يتعين عليك دفع 670 يورو. خذ بعين الإعتبار أن شركة سامسونج تستهدف المستخدمين من رجال الأعمال بهذا الجهاز اللوحي، وليس عامة المستهلكين. والشيء الآخر الإيجابي في هذا الجهاز اللوحي هو أنه يأتي مع 4 سنوات من التحديثات.