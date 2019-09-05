5 مميزات لهاتف جالاكسي فولد .. قابل للطيّ وثلاث كاميرات

الموجز

كشفت شركة سامسونج عن موعد إطلاقها لهاتفها الجديد جالاكسي فولد الذكي، وذلك خلال مؤتمر "إيفا".

ومن المقرر أن تزيح سامسونج الستار عن هاتفها الذكي القابل للطي في كوريا الجنوبية يوم غد الجمعة، وستطرح بيعه في كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وسنغافورة في الـ 18 من الشهر الجاري.

وبحسب ما ذكرته شبكة “India Today” الهندية، فإن هاتف سامسونج الجديد يعتبر أول الهواتف الذكية العاملة بشبكة اتصالات الجيل الخامس (5G).

مواصفات جالاكسي فولد

يتميز هاتف "جالاكسي فولد" الجديد بشاشة قابلة للطي بحجم 7.3 إنش، والتي تصبح 4.8 إنش بعد طيها.

كما يمتاز الهاتف الجديد بمعالج رئيسي سناب دراجن 855 ثماني النواة من كوالكم (بأنوية كريو 485 بتردد 2.84GHz الأحادي، وكريو 485 بتردد 2.41GHz الثلاثي، وكريو 485 بتردد 1.78GHz الرباعي).

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ويتضمن الهاتف طاقم كاميرات رقمية ثلاثية خلفية بدقة وضوح 16 ميجا بكسل و12 ميجا بكسل و12 ميجا بكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة وضوح 10 ميجا بكسل.

وستوفر سامسونج برنامجًا لمستخدمي “جلاكسي فولد”، حيث تغطي الشركة 70 % من تكلفة إصلاح الشاشة لمرة واحدة في السنة، بالإضافة إلى مركز دعم للعملاء على مدار الساعة طوال الأسبوع عبر الإنترنت، أو عبر الهاتف لمساعدة مستخدمى “جلاكسي فولد”.

عيب مفاجئ

وكانت سامسونج قد أجلت الكشف عن هاتفها الجديد وذلك بعدما صرح عدد من مختبري الجهاز بأن شاشته كسرت خلال فترة الاختبار.

وكان من المقرر أن يصل الهاتف إلى السوق الأمريكية في شهر أبريل، ولكن تم تأخير موعد إطلاقه بسبب العيوب التى ظهرت في الشاشة والمفصلات الخاصة به، والتى تم اكتشافها في العينات التجريبية المرسلة إلى المراجعين التقنيين.

وأعلنت الشركة بعدها أنه "قد تم تحسين التصميم والهيكل بحيث لا تكرر مثل هذه المشكلات مرة أخرى".

وتبلغ تكلفة الهاتف 1980 دولار.