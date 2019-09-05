شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة.. الصين تنجح فى استنساخ قطة وتنتظر الباندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت شركة في بكين في استنساخ قطة، وهو ما يعد سابقة في الصين، حيث قد تشكل هذه التجربة تقدما علميا باتجاه استنساخ الباندا، الرمز العالمي للأنواع المهددة بالخطر.

ووفقا لسكاي نيوز، وبعد سبعة أشهر على نفوق هرته "ثوم"، تمكن هوانج يو من الحصول على قطة صغيرة رمادية وبيضاء.

وقال الشاب الصيني البالغ 23 عاما "نسبة الشبه تتجاوز الـ90 في المئة"، آملا أن تكون القطة التي وضعتها هرة حاضنة نهاية يوليو تتمتع بشخصية "ثوم" الأصلية.

و"ثوم" أول قطة تستنسخها شركة "سينوجين" التي سبق لها أن استنسخت حوالى 40 كلبا منذ العام 2017.

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ويدفع أصحاب الحيوانات المنزلية الذين يفقدون كلبهم أو قطتهم مبلغا كبيرا من المال لاستنساخ حيوانهم المفضل. فاسنتساخ كلب يكلف 380 ألف يوان (53 ألف دولار) والهر 250 ألف يوان (35 ألف دولار).

وشهدت الصين في العقود الأخيرة شغفا بالحيوانات بعدما كانت مقموعة في حقبة ماو.