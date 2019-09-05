شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلق خدمة "المواعدة" فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "فيس بوك" التى تمتلك أكبر منصة للتواصل الاجتماعى فى العالم، اليوم الخميس، إطلاق خدمة المواعدة "فيس بوك ديتنج" فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الشركة وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، أن هذه الميزة ستمنح القدرة على "بدء علاقات مجدية" من خلال أشياء مشتركة، مثل الاهتمامات والأحداث والمجموعات، مبينة أن الأمر يتطلب إنشاء ملف تعريف للمواعدة ويعطيك نظرة أكثر دقة على هوية أى شخص ترغب فى مواعدته".



وأضافت أنها صُممت لتكون آمنة وشاملة، إذ يستطيع المستخدمون الإبلاغ عن الآخرين وحظرهم، ولا يُسمح للمستخدمين بإرسال الصور أو الروابط أو المدفوعات أو مقاطع الفيديو فى رسائل المواعدة.



وتواجه فيس بوك وغيرها من شركات التواصل الاجتماعى وابلا من الانتقادات الدولية بسبب استغلال منصاتها لنشر الآراء المتطرفة، وتسعى لجذب الانتباه إلى دورها كأداة اتصال بين الأصدقاء والأقارب.