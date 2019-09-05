كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعاونت شركة مايكروسوفت مع SK Telecom لتقديم خدمة بث ألعاب xCloud عبر نطاق الـ 5G في كوريا الجنوبية، ويبدو أن الشركة تخطط لبدء المعاينات العامة لمشروع Project xCloud الشهر المقبل، كما أن SK Telecom أصبحت الآن “شريك التشغيل الحصري” لخدمات الألعاب السحابية من مايكروسوفت في كوريا.
وتعتبر شبكة 5G مناسبة تمامًا لخدمات مثل xCloud، وبمجرد طرح الشبكات في جميع أنحاء العالم باستخدام mmWave، من المفترض أن نبدأ في رؤية الـ Latency Reduction والتي ستفيد خدمات الألعاب السحابية.
سيتمكن بعض عملاء SK Telecom من تجربة بث الألعاب عبر xCloud خلال الشهر المقبل عبر شبكتي LTE و 5G. وتركز مايكروسوفت حاليًا على تجربة إصدارات xCloud المستندة إلى الهواتف في شهر أكتوبر، ولكن لم تكشف الشركة بعد عن خطط المعاينة الدقيقة.
كما يمكن لشركة مايكروسوفت أن تكشف عن المزيد من التفاصيل حول جهودها مع خدمة xCloud في حدثها الذي ستقيمه في مدينة نيويورك في الثاني من أكتوبر.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: مايكروسوفت ستقوم باختبار ألعاب xCloud عبر نطاق الـ 5G في كوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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