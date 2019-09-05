تكنولوجيا: Philips تكشف عن تلفازين من نوع +OLED مع الجيل الثالث من معالج الصور P5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Philips عن تلفازين رائدين من نوع +OLED خلال مؤتمر IFA 2019 اليوم، وعلى ما يبدو، فيأتي التلفازين بحجم 65 بوصة مع OLED+ 984 وحجم 55/65 بوصة مع OLED+ 934، كما يستخدمان الجيل الثالث الجديد من معالج الصور P5 الخاص بـ Philips والذي يوفر أداء HDR أفضل لـ HDR10 و +HDR10.

ولقد تم دمج Dolby Atmos مع هذه الأجهزة، وكذلك أيضًا مساعد جوجل بفضل Android TV (المستند إلى Android 9 Pie)، وعلاوة على ذلك، تدعم الأجهزة مساعد أليكسا.

يوجد أيضًا دعم HDR بالطبع في شكل Dolby Vision و HDR10 و HDR10+، هذا وبالإضافة إلى أن الأجهزة تحتوي على ميزة Ambilight بأربعة جوانب مع إصدار 984+، وبثلاثة جوانب مع الإصدار الآخر.

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ومثل مجموعة أجهزة التلفزيون السابقة من Philips، تستخدم هذه المجموعات مواد ممتازة بما في ذلك الزجاج والمعادن والـ Kvadrat.

سيتم بيع كلا الإصدارين خلال هذا الشهر بسعر 5499 يورو لإصدار (65OLED984) و 3799 يورو لإصدار (65OLED934) و 2699 يورو لإصدار (55OLED934).

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