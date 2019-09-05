Asus تتجه نحو منافسة آبل مع شاشتها الجديدة Asus ProArt Display PA32UCG

فاطمة أيت طالب - دبي -

في قطاع الشاشات، توجد شاشات مصممة للإستخدام اليومي، وهناك شاشات مصممة للألعاب، ثم هناك أيضًا شاشات موجهة إلى المهنيين الذين قد يحتاجون إلى شاشات غنية بالألوان وأكثر دقة أثناء تحرير الصور ومقاطع الفيديو. إذا كنت في هذه الفئة الأخيرة وتبحث عن شاشة جديدة مميزة، فقد يكون لدى شركة Asus شيء جديد من أجلك.

في معرض IFA 2019 المُنعقد حاليًا بالعاصمة الألمانية برلين، قامت شركة Asus رسميًا بإزاحة الستار رسميًا عن شاشتها الجديدة Asus ProArt Display. وعلى الرغم من أنه لم يتم التسويق له على أنها كذلك، فنحن نعتقد بأن هذه الشاشة الجديدة من شركة Asus تأتي كرد على شاشة Apple Pro Display XDR التابعة لشركة آبل. بينما تستهدف كلا الشاشتين المهنيين، فسوف تكون هناك بعض الإختلافات بينهما.

Advertisements

أحد هذه الإختلافات الرئيسية هو أن شاشة Asus ProArt Display الجديدة من شركة Asus تمتاز بدقة 4K بدلاً من 6K. ومع ذلك، تتميز كلا الشاشتين بقطر 32 إنش، وتدعي شركة Asus أيضًا أن شاشة Asus ProArt Display الخاصة بها ستكون أول شاشة في العالم تتميز بتقنية HDR 1600 مع معدل تحديث يبلغ 120Hz على عكس شاشة آبل التي تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 60Hz. وعلاوة على ذلك، فهي حصلت كذلك على شهادة VESA من أجل DisplayHDR 1400.

هذه الشاشة الجديدة من شركة Asus تمتاز أيضًا بتقنية نقاط الكم التي تسمح لها بدعم مجموعة ألوان واسعة تشمل التدرجات اللونية DCI-P3 و Adobe RGB و sRGB و Rec. 709 و Rec. 2020. تتضمن خيارات الإتصال التي تأتي مع الشاشة Thunderbolt 3 و DisplayPort و HDMI و USB. ليست هناك حاليًا أي معلومات عن السعر بعد، ولكن من المتوقع أن يتم شحنها فقط في الربع الأول من العام المقبل، لذلك نعتقد أننا سنعرف المزيد عن السعر آنذاك.