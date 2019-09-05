الإعلان رسميًا عن الهاتفين Nokia 6.2 و Nokia 7.2 مع ثلاث كاميرات، وشاشات تدعم HDR10

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن فعاليات معرض IFA 2019 المنعقد حاليًا بالعاصمة الألمانية برلين، قامت شركة HMD Global Oy بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفين جديدين، هما Nokia 6.2 و Nokia 7.2. وكما يوحي إسمهما، فكلاهما ينتميان إلى الفئة المتوسطة.

Nokia 7.2

وبالنسبة للهاتف Nokia 7.2، فهو يضم شاشة LCD بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 20 ميغابكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 660، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3500mAh تدعم الشحن بقوة 10W.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Nokia 7.2 الجديد يأتي كذلك مع ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار المعلومات العمق. وبالإضافة إلى ذلك، فهو يضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie، ولكنه مؤهل بطبيعة الحال للحصول على تحديث Android 10.

الهاتف Nokia 7.2 سيصبح متاحًا للشراء في أواخر هذا الشهر بسعر يبدأ من 300 يورو لنسخة 4GB/64GB مع العلم بأنه سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأخضر والفضي والأسود.

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Nokia 6.2

أما بالنسبة للهاتف Nokia 6.2، فهو يضم شاشة بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD تدعم محتوى HDR10 وتمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 636، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB، فضلا عن بطارية بسعة 3500mAh.

وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وكما هو الحال مع الهاتف Nokia 7.2، فالهاتف Nokia 6.2 يأتي بدوره مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ويضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف.

الهاتف Nokia 6.2 سيُصبح متوفرًا للشراء في شهر أكتوبر المقبل، وسيُكلف 200 يورو لنسخة 3GB/32GB، بينما سيكلف 250 يورو لنسخة 4GB/64GB مع العلم بأنه سيكون متوفرًا باللونين الأسود والفضي.