الإعلان رسميًا عن Asus ProArt StudioBook One، ويضم معالج رسوميات بقيمة 4000$

فاطمة أيت طالب - دبي - عادة عندما يتعلق الأمر بمعالجات الرسوميات في الحواسيب المحمولة، فإنه لا يتم إستخدام بطاقات الرسوميات بحجمها الكامل بسبب قيود الحجم في الحواسيب المحمولة. يعني هذا عادة أن معظم الحواسيب المحمولة المزودة بمعالجات الرسوميات المنفصلة تستخدم النسخ المحمولة من بطاقات الرسوميات، مما يعني أنها ليست بنفس قوة نظيرتها المستخدمة في الحواسيب المكتبية.

ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى بطاقة رسوميات قوية للغاية أثناء تنقلك، فيبدو أن شركة Asus هنا لتقديم المساعدة إليك لأن الشركة أعلنت اليوم عن الحاسوب المحمول Asus ProArt StudioBook One، والذي تدعي الشركة أنه أقوى حاسوب StudioBook على الإطلاق. عادة ما يتم قراءة هذا على أنه إفراط في التسويق، ولكن في هذه الحالة، قد يكون ذلك صائبًا لأن هذا الحاسوب يستخدم معالج الرسوميات Nvidia Quadro RTX 6000.

في حالة إذا كنتم لا تعلمون ذلك، Nvidia Quadro Series عبارة عن بطاقات رسوميات مصممة في الغالب لتطبيقات العمل، مثل إنشاء العروض الثلاثية الأبعاد، على عكس بطاقات الرسوميات Nvidia GeForce Series التي تستهدف أكثر اللاعبين. وهي أيضًا بطاقة رسوميات مُكلفة للغاية، فسعرها يبلغ حوالي 4000 دولار أمريكي. وبالنسبة لبقية مواصفات الحاسوب المحمول الجديد Asus ProArt StudioBook One، فهي تشمل الجيل التاسع من المعالج Intel Core i9، وشاشة بدقة 4K UHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

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نظرًا لأن هذا الحاسوب المحمول مصمم بوضوح للمحترفين العاملين الذين يتطلعون إلى القيام بمهام ثقيلة مثل الإخراج، فقد قامت شركة Asus أيضًا بتزويده بنظام تبريد قوي مزود بوحدة حرارية مصنوعة من التيتانيوم من الدرجة الفضائية. تم تصميم الحاسوب المحمول الجديد أيضًا بطريقة حيث أنه عندما يكون المفصل مفتوحًا، فإنه يميل الهيكل بعدة درجات وذلك لزيادة تدفق الهواء البارد قدر الإمكان.

ليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول تكلفة الحاسوب المحمول الجديد ASUS ProArt StudioBook One، ولكن نظرًا إلى أنه يضم معالج الرسوميات Nvidia Quadro RTX 6000، فنحن نعتقد بأنه لن يكون رخيصًا.