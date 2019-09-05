ثلاجة Samsung BESPOKE الجديدة تأتي مع تصميم قابل للتفكيك والتخصيص

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بالثلاجات، فإن الهدف من هذه الأجهزة هو إبقاء طعامنا باردًا أو مجمدًا. ومع ذلك، على مر السنين، رأينا سامسونج تحاول إعادة إختراع الثلاجة عن طريق إعطائها ميزات عالية التقنية. ومع ذلك، يبدو أنه في هذا العام بدلاً من حشو ثلاجاتها بأكبر قدر ممكن من التكنولوجيا، يبدو أن الشركة قررت التراجع والتركيز بشكل أكبر على التصميم.

وقد نتج عن ذلك ما تُطلق عليه شركة سامسونج إسم ثلاجة BESPOKE، حيث يبدو أنه تم إنشاؤها مع إعطاء التصميم الأولوية الكبرى نظرًا إلى أنها تعتمد على تصميم الوحدات. لسنا متأكدين من كيفية عملها بالضبط من حيث قابلية التفكيك والتركيب، ولكن سيتمكن العملاء من الإختيار من بين مجموعة متنوعة من التكوينات المختلفة والتي تتناسب مع إحتياجاتهم.

كما ترون في الصورة أعلاه، ستكون الثلاجة BESPOKE بالتأكيد نقطة نقاش في أي منزل بفضل إستخدام الألواح الملونة. يبدو أن هذا يلبي طلبات المزيد من العملاء الأوروبيين، وفقا لما قاله السيد Harry Choi، والذي يشغل منصب رئيس فريق التصميم في شركة سامسونج، فهذا الأخير صرح بالقول : ” يفضل المستهلكين الأوروبيين المطابخ الأنيقة والرغبة في عكس هوية الأسرة وذوقهم الشخصي في تصاميمهم الداخلية. نحن متحمسون لمعرفة كيف تلبي إبتكارات سامسونج الجديدة نمط الحياة من حيث الجودة والإبتكارات مثل BESPOKE والإحتياجات الفريدة لكل أسرة “.

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لا توجد لدينا حاليًا أي معلومات عن تكلفة ثلاجة BESPOKE الجديدة أو متى سيتم عرضها للبيع في السوق، ولكن قد يكون من المفيد إبقاء العين عليها من أجل منزلك المستقبلي.