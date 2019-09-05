الروبوت «صوفيا».. من الذكاء الاصطناعي والجنسية السعودية إلى «نجمة سينمائية»

الموجز

دأبت هوليوود منذ البداية عن صناعة أفلام خيال علمي تحكي عن صناعة الروبوتات التي تحاكي الذكاء البشري، إلا أنها اليوم تستعد للكشف عن فيلم من بطولة روبوت حقيقي.

وطرحت شركة استديوهات "Futurism"، التي تنتج الأفلام الوثائقية والخيال العلمي عن الذكاء الاصطناعي، أول فيلم قصير من بطولة الروبوت «صوفيا»، ومن إخراج الأمريكي جيوفري كلارك.

ووصف كلارك، في تصريحات صحفية، التجربة بـ «الفريدة من نوعها»، كون الفيلم من بطولة أول روبوت حقيقي في العالم.

وأضاف: "شعرت وكأنه يعطي لمحة مبدئية لما يمكن أن يكون عليه المستقبل في الواقع، كما شاهدناها في سلسلة ويست وورلد".

ويظهر الفيديو الدعائي للفيلم، تمهيداً لعرضه خلال الفترة المقبلة، الروبوت "صوفيا" في حديث إفان رايتشيل وود، الشهيرة بدور "دولوريس أبيرناثي"، أحد الروبوتات الذكية في سلسلة ويست وورلد.

من هي الروبوت «صوفيا»؟

صوفيا هي روبوت قامت بتصميمه شركة "هانسون روبوتيكس" ومقرها هونج كونج. وكان الهدف من الروبوت هو التعلم والتأقلم مع السلوك البشري وتصرفاته، وللعمل مع البشر، قبل أن يتم تقديمها للعلن بعدة مؤتمرات.

البداية

في الـ 19 من إبريل عام 2015، تم تشغيل الروبوت صوفيا، وتم تصميم الروبوت شكلياً بناءً على الممثلة البريطانية أودري هيبورن، حيث تشتهر صوفيا بمنظرها وتصرفها الشبيهان بالبشر مقارنة بالروبوتات الأخرى السابقة.

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وأكد منتج الروبوتات، ديفيد هانسون، أن صوفيا لديها ذكاءً صناعياً ومعالجة بيانات بصرية وقدرة على تمييز الوجوه.

وأشار هانسون إلى أن صوفيا تحاكي الإيحاءات البشرية وتعابير الوجه، كما أن لديها القدرة على الإجابة على أسئلة معينة وإجراء حوارات بسيطة في مواضيع محددة.

وأوضح أن صوفيا تستخدم تكنولوجيا التعرف على الكلام من شركة ألفابت، وهي الشركة الأم لجوجل، بجانب أن النظام صمم ليصبح أذكى مع الوقت.

وأشار هانسون إلى أن الروبوت صممم ليكون رفيقاً ملائماً لكبار السن ولدور العجزة، أو لمساعدة الحشود في المناسبات الكبيرة أو الساحات العامة، آملاً في أن يكون قادراً على التفاعل مع البشر بما يكفي لتمتلك مهارات اجتماعية.

أول لقاء تليفزيوني

أجرت شبكة CNBC أول لقاء تليفزيوني مع صوفيا بنفس الطريقة التي تُجرى مع البشر، حيث تحدثت فيه مع بعض المضيفين.

وخلال اللقاء، أعرب مذيع الشبكة الإعلامية عن قلقه من سلوك الروبوتات، وهو ما أجابته عليه صوفيا بقولها إنه "يقرأ كثيرا لإيلون ماسك ويشاهد أفلام هوليوود كثيراً".

الأمم المتحدة والجنسية السعودية

في 2017عام ، تم تقديم صوفيا إلى الأمم المتحدة، وقامت بإجراء محادثة قصيرة مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد.

وفي العام ذاته، عرضت صوفيا في قمة الإستثمارات المستقبلية في الرياض، وحصلت صوفيا فيها على الجنسية السعودية لتكون بذلك أول روبوت يحصل على جنسية.