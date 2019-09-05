صفقة اليوم.. احترف مجال تحليل البيانات الضخمة مع خصم 96%

حزمة البيانات الضخمة الكاملة The Complete Big Data Master Class Bundle.

عدد الدورات التدريبية: 9

عدد الدروس: 318

المدة: 37.5 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على تطوير معرفتك حول تحليلات البيانات الضخمة، وتعزيز مهاراتك في البرمجة وعلم الإحصاء، وكيفية تنظيم، وتحليل كميات هائلة من البيانات باستخدام أدوات مختلفة مثل: Hadoop، وNumPy، وMapReduce، وPandas، وHive.

ستتعلم أيضًا كيفية العمل مع البيانات المتعددة الأبعاد، والبرمجة باستخدام لغة بايثون Python، وكيفية استخدام مكتبات مثل: Plotly، وBokeh، وSeaborn، وMatplotlib، لإنشاء المخططات، والرسوم البيانية المعقدة مع الحد الأدنى من تعلم البرمجة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 891 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 96%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تطور مجال (البيانات الضخمة) Big Data بسرعة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وأصبح له دور مهم جدًا في المؤسسات التجارية والمالية، ولذلك أصبح الأشخاص الذين يمتلكون مهارات في علوم البيانات أكثر قيمة من أي وقت مضى، حيث إن وظيفة عالم البيانات أصبحت هي أفضل وظيفة في أمريكا لمدة أربع سنوات على التوالي، وذلك وفقًا للتصنيف السنوي لموقع Glassdoor المختص بالوظائف.

ومن المتوقع أن يظل الطلب على وظيفة عالم البيانات في ارتفاع مستمر خلال عام 2019 والأعوام القليل القادمة، حيث إن كل الشركات تتسارع على جمع البيانات، ولذلك تحتاج إلى موظفين قادرين على تنظيم وتحليل هذه البيانات بشكل فعال.

يمكنك الاستفادة من زيادة الطلب على هذا التخصص الوظيفي، وتطوير مهاراتك فيه من خلال الحصول على الحزمة التدريبية الكاملة لإدارة وتحليل البيانات الضخمة (The Complete Big Data Master Class Bundle) مع خصم يصل إلى 96%.

تتيح لك هذه الحزمة إمكانية الوصول مدى الحياة إلى 9 دورات تدريبية، مقسمة إلى 318 درسًا، وأكثر من 37 ساعة من المحتوى التدريبي، تساعدك على تعلم كيفية تنظيم، ومعالجة، وتحليل كميات هائلة من البيانات.

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عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 891 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 96 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على تطوير معرفتك حول تحليلات البيانات الضخمة، وتعزيز مهاراتك في البرمجة وعلم الإحصاء، وكيفية تنظيم، وتحليل كميات هائلة من البيانات باستخدام أدوات مختلفة مثل: Hadoop، وNumPy، وMapReduce، وPandas، وHive.

ستتعلم أيضًا كيفية العمل مع البيانات المتعددة الأبعاد، والبرمجة باستخدام لغة بايثون Python، وكيفية استخدام مكتبات مثل: Plotly، وBokeh، وSeaborn، وMatplotlib، لإنشاء المخططات، والرسوم البيانية المعقدة مع الحد الأدنى من تعلم البرمجة.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة، وهو ما يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية، أو حسابك على لينكدإن. لذلك بادر باستغلال هذه الفرصة لبناء خبراتك اليوم، وقم بإعداد نفسك لكي تصبح عالم بيانات محترف.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Learn By Example: Plotly.

Learn By Example: Matplotlib.

Learn By Example: Bokeh.

Learn By Example: Seaborn.

Learn By Example: NumPy.

Learn By Example: Pandas.

Learn By Example: Hadoop & MapReduce for Big Data Problems.

Harnessing Hive.

An Easy Introduction to Python.

الحصول على الصفقة: من هنا.