شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أبل ووتش" تستعد لطرح تحديث لمراقبة مستخدميها أثناء النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة "أبل" لطرح تحديث جديد لنظام تشغيل ساعاتها الذكية "أبل ووتش"، الذي سيمكنها من مراقبة مرتديها حتى في نومه.

وأشار موقع "9 تو 5 ماك" التقني المتخصص إلى أن نظام تشغيل ساعات "أبل ووتش" المرتقب، سيكون أكثر ذكاء، لتتبع توقيتات وساعات نوم مرتديها، وضبط معلومات أكثر دقة عنه.

ووفقا لسبوتنيك، من المتوقع أن تحمل تقنية تتبع النوم الجديدة المحسنة في "أبل ووتش" اسم "بوريتو"، التي ستستفيد من مستشعرات الساعة الذكية، لتتبع نومه وتذكيره بعدد من المهام التي يفترض أن يقوم بها قبل نومه أو بعد استيقاظه.

كما سيحمل التحديث أيضا تذكير المستخدم بضرورة شحن ساعاتهم الذكية قبل موعد نفاذ البطارية، حتى تواصل عملها من دون انقطاع.

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كما سيشهد التحديث الجديد، اكتشاف ساعة "أبل ووتش" استيقاظ مرتديها قبل موعد انطلاق المنبه، ما سيؤدي إلى تعطيل عمل المنبه سواء على الساعة الذكية أو على هاتف "آيفون".

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن التحديث الجديد، خلال مؤتمر "أبل" المرتقب يوم 10 سبتمبر الجاري.