تكنولوجيا: سوني تعلن رسمياً عن هاتف Xperia 5 بشاشة OLED HDR وكاميرة ثلاثية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني خلال فعاليات معرض IFA اليوم عن هاتف Xperia 5، الذي ينطلق بشاشة OLED HDR، مع معالج Snapdragon 855، وسعر 862 دولار.

يتميز هاتف Xperia 5 بشاشة بحجم 6.1 إنش بجودة عرض FHD بلس HDR بميزة CinemaWide، وأبعاد 21:9، والذي يتميز بألوان بسطوع أعلى BRAVIA X1، ويضم معالج Snapdragon 855 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android Pie.

وتأتي الكاميرة الثلاثية في هاتف Xperia 5 بثلاثة من المستشعرات بدقة 12 ميجا بيكسل، والتي تشمل مستشعر بزوايا عرض واسعة بعدسات 16مم، وأيضاً مستشعر بعدسات 26مم، مع ميزة خفض التشويش في RAW، وأيضاً عدسات 52مم لدعم تصوير portrait، وتكبير بصري حتى مرتين.

أيضاً تأتي الكاميرات بميزة التركيز البصري والتركيز التلقائي في التصوير، مع تصوير مستمر حتى 10 إطار لكل ثانية، مع ميزة AF/AE، كما يأتي الهاتف بتقنية Cinema Pro التي تدعمها CineAlta لتدعم إنتاج محتوى الفيديو بأبعاد 21:9 ودقة 4K HDR لأفضل آداء في تسجيل الفيديو حتى مع الإضاءة المنخفضة، كما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

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ويدعم هاتف Xperia 5 بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 6 في الجهة الأمامية والخلفية من تصميم الهاتف، كما يأتي بمستشعر للبصمة في إطار الهاتف الجانبي، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 3140 mAh.

ومن المقرر أن تقدم سوني هاتف Xperia 5 باللون الأزرق، الأسود، إلى جانب اللون الرمادي والأحمر، بسعر 862 دولار، على أن يبدأ الحجز المسبق للهاتف يوم 18 من سبتمبر في المملكة المتحدة.

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