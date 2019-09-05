تكنولوجيا: شركة Acer تكشف عن كرسي Predator Thronos Air المخصص للألعاب بسعر 14000 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خطفت شركة Acer الأنظار في مؤتمر IFA 2019 من خلال تقديمها لكرسي Predator Thronos Air الجديد والمصمم بشكل مختلف عن بقية الأجهزة بحيث يقدم جميع ما يحتاجه اللاعب في جهاز واحد، وتقول الشركة أن هذا الإصدار أرخص من العام الماضي حيث يبلغ سعره 13,999 دولار فقط.

وعلى ما يبدو، فإن الكرسي يأتي بتصميم أنيق ومتين، حيث ستجد انه مزود بمعدن قوي قادر على حمل ثلاث شاشات منفصلة، مع ذراع الشاشة الآلية وذراع قابل للضبط يدويًا. هناك أيضًا لوحة مفاتيح قابلة للضبط ولوحة فارة، هذا وبالإضافة إلى مسند للقدمين للحفاظ على متابعة أصابعك.

ولكن جدير بالذكر أن Acer Predator Thronos Air لا يشمل حتى جهاز حاسب مخصص للألعاب، ولا كاميرا ويب، ولا بقية الملحقات التي قد تحتاجها، لذا فستضطر لشراء هذه الملحقات بشكل منفصل مما يعني أن المبلغ النهائي قد يصل إلى 20 ألف دولار.

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