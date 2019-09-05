تكنولوجيا: Asus تقدم شاشة PA32UCG بمعدل تحديث 120Hz ودقة عرض 4K HDR

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Asus مؤخراً عن شاشة PA32UCG التي تأتي لتنافس شاشة ابل Pro Display XDR، حيث تدعم معدل تحديث 120Hz ودقة عرض 4K HDR.

قبل أن تنطلق شاشة ابل الإحترافية Pro Display XDR إلى الأسواق، كشفت Asus عن شاشة ProArt PA32UCG التي تنافس شاشة ابل، والتي تتميز بحجم 32 إنش، حيث تتنافس كلا الشاشتين في ميزة دعم المستخدمين في تحرير محتوى الفيديو.

تدعم شاشة ProArt PA32UCG التي تقدم اليوم من Asus سطوع يصل إلى 1600 nits، مع تغطية لونية 10-bit، مع نسبة 99% في P3، كما تدعم الشاشة محتوى HDR، وقد أضافت شركة Asus معدل تحديث متغير في الشاشة 120Hz، مع تدرج لوني واسع في الشاشة، كما تأتي الشاشة بموصلات HDMI، و DisplayPort وأيضاً Thunderbolt 3.

ويمكن لهذه المميزات في شاشة ProArt PA32UCG أن تدعم مهام متنوعة مثل تطوير وتصميم محتوى الألعاب، التسويق وتصميم الملصقات والصندوق الترويجي للمنتجات، كما تنطلق الشاشة لتنضم إلى نظام ProArt Nvidia RTX Studio الجديد في فعاليات IFA القادمة.

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في الوقت الحالي لم تكشف Asus عن مستوى تسعير شاشة ProArt PA32UCG الجديدة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الشاشة ستنطلق للأسواق لاحقاً بنفس مستوى تسعير شاشة ابل.

يذكر أن شاشة PA32UCG تأتي بتقنية إضاءة خلفية mini-LED في كامل الشاشة، التي جاءت في نموذج PA32UCX الذي يدعم سطوع 1200-nit ويقدم تعتيم 1152، وهي نسبة مضاعفة عن شاشة ابل، أيضاً من المقرر أن تعمل تقنية الشاشة على عزل المناطق الساطعه في المشهد عن المناطق المعتمة المحيطة لإنتاج عرض أفضل.

ويمكن لشاشة PA32UCG أن تدعم معدل تحديث للإطارات متغير 120Hz في محتوى بدقة 4K، كما تأتي الشاشة بثلاثة من منافذ HDMI، مع منفذ DisplayPort، واثنان من TB3، مع منفذ USB، كما تتيح Asus في الشاشة ميزة تخصيص ملف خاص بالمستخدم في الألوان، ومن ثم تخزين هذا الملف على القرص الصلب.

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