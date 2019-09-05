خزانة AirDresser الجديدة من سامسونج ستساعدك على إبقاء ملابسك نظيفة ومنعشة

فاطمة أيت طالب - دبي -

إرتداء الملابس النظيفة والمُنعشة هي إحدى الطرق التي تجعلك تبدو أنيقًا دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من المال على منتجات العلامات التجارية الفاخرة. ومع ذلك، إذا لم يكن بإمكانك الحفاظ على ملابسك، فقد تكون مهتمًا بالحصول على القليل من المساعدة الخارجية، وهو ما تقترحه شركة سامسونج.

قامت الشركة بإزاحة الستار رسميًا عن Samsung AirDresser، وهو على حد قول سامسونج جهاز مصمم لإبقاء ملابسك منعشة. لقد تم تصميمه ليبدو وكأنه خزانة ملابس تأتي مع نظام Jet Air و Air Hangers. ما يفعله هذا النظام هو أنه ينفخ تيارات الهواء على الملابس التي يتم تعليقها في AirDresser.

والفكرة هي أن تيارات الهواء هذه ستساعد على إزالة أي غبار قد يكون تراكم على ملابسك ونفثه. كما أنها تساعد على تطهير ملابسك من البكتيريا، في حين أن نظام التجفيف بالحرارة المدمج سوف يجفف ملابسك الرطبة أو المبللة في درجات حرارة منخفضة. والفكرة هي أنه من خلال القيام بذلك في درجة حرارة منخفضة، سيتم منع الإنكماش أو أي ضرر قد يحدث بسبب الحرارة.

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لن تكون سامسونج أول شركة تقدم مثل هذا المنتج. قد يتذكر البعض منكم أن شركة LG قامت بالكشف عن جهاز مماثل في وقت سابق من هذا العام يُدعى LG Styler. لم تعلن شركة سامسونج بعد عن تكلفة جهاز Samsung AirDresser الجديد، ولكننا نعتقد أنه لن يكون رخيصًا.