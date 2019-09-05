الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei Enjoy 10 Plus مع شاشة خالية من القطع، وكاميرا بدقة 48MP

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إصدار الهاتف Huawei Enjoy 9 Plus في العام الماضي مع المعالج HiSilicon Kirin 710، وكاميرتين في الواجهة الخلفية، وشاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD. أما وقد قلنا ذلك، فقد قررت شركة Huawei اليوم إزاحة الستار رسميًا عن خليفة هذا الهاتف والذي يشبه Huawei Y9 Prime 2019 الذي تم إطلاقه في الهند خلال شهر أغسطس الماضي.

الهاتف Huawei Enjoy 10 Plus الجديد يضم شاشة بحجم 6.59 إنش وبدقة +FullHD، وكاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميغابكسل، فضلا عن ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

الهاتف Huawei Enjoy 10 Plus الجديد يضم كذلك المعالج HiSilicon Kirin 710F، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB أو 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB من نوع UFS 2.1 قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم تزويد الهاتف Huawei Enjoy 10 Plus كذلك ببطارية بسعة 4000mAh، وبأربعة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق والأحمر والأخضر.

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عمومًا، سيتم عرض الهاتف Huawei Enjoy 10 Plus الجديد للبيع في الصين إبتداء من 14 سبتمبر. ويمكنك شراء نسخة 4GB مقابل 210$، بينما يمكنك شراء نسخة 6GB مقابل 250$، ونسخة 8GB مقابل 295$.