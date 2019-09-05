مسلسل إختراق حسابات المشاهير على شبكة تويتر لا يزال متواصلاً

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد خمسة أيام فقط من إختراق حساب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، السيد Jack Dorsey على شبكة تويتر نفسها، يبدو أنه تم إختراق حساب آخر من قبل القراصنة.

كان حساب الممثلة الأمريكية Chloe Moretz على تويتر ينشر بعض التغريدات الغريبة يوم أمس الأربعاء قبل أن يتم حذفها، إما من قبل الممثلة Chloe Moretz نفسها أو من قبل شركة تويتر. وجدير بالذكر أنه تم إرسال التغريدات إلى أكثر من 3.1 مليون شخص يتابعون الحساب. وقال Trevor Duke-Moretz، الأخ الأكبر للممثلة، أن حسابها تعرض للإختراق.

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على حساب آخر مُخترق، يملكه مغني الراب Joey Badass، نشر القراصنة محادثة مباشرة للممثلة Chloe Moretz مع المغني. تم حذف هذه المحادثة وغيرها من التغريدات التي تم إرسالها من الحساب في وقت لاحق من يوم الأربعاء نفسه. ولتجنب تأزم الوضع أكثر، قامت شبكة تويتر بعد ظهر يوم أمس بإيقاف القدرة على نشر التغريدات عبر الرسائل النصية وإستخدام الرسائل النصية للتحقق من الحساب. غالبًا ما تتعرض الحسابات عبر الإنترنت للخطر عندما يقوم أحد المتطفلين بإستدعاء شركة الإتصالات التي تتعامل معها الضحية ويطلب نقل الرقم إلى بطاقة SIM جديدة، والتي يتم إستخدامها بعد ذلك لإستعادة كلمة المرور والوصول إلى الحساب.

وبخصوص هذا الموضوع، صرحت شركة تويتر بالقول : ” إننا نتخذ هذه الخطوة بسبب نقاط الضعف التي يجب معالجتها من قبل شركات الإتصالات وإعتمادنا على وجود رقم هاتف مرتبط بالحساب من أجل المصادقة على مرحلتين ( نحن نعمل على تحسين هذا ) “.