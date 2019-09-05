Sony تكشف النقاب رسميًا عن الهاتف Xperia 5 كبديل صغير الحجم للهاتف Xperia 1

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن فعاليات معرض IFA 2019 المنعقد حاليًا بالعاصمة الألمانية برلين، قامت شركة Sony للتو بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الذكي الأحدث Xperia 5.

الهاتف Sony Xperia 5 الجديد يأتي مع شاشة OLED بحجم 6.1 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المقربة. وعلاوة على ذلك، فهو يضم ذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف يأتي كذلك بتصميم مقاوم للمياه والغبار على غرار بقية هواتف Xperia.

الهاتف Xperia 5 الجديد من شركة Sony يأتي كذلك مع مكبرات صوتية مزدوجة مدعومة بتكنولوجيا Dolby Atmos، وبالنسبة لمكبر الصوت الأول، فهو موجود في الجزء السفلي من الجهاز، في حين تعمل سماعة الأذن كمكبر ثاني للصوت لإنشاء تأثير الستيريو.

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وعلى غرار شقيقه الأكبر Xperia 1، فالهاتف Sony Xperia 5 الجديد يأتي كذلك مع وضع Creator Mode. ومع ذلك، فهو يتفوق على الهاتف Xperia 1 بميزة إضافية تدعى “ Smart connectivity ”، وهي الميزة التي تتعلم سلوك الهاتف مع إشارات LTE و WiFi بحيث ينتقل تلقائيًا إلى LTE عندما يتنبأ بأنك تعاني بعض المشاكل في الإتصال اللاسلكي.

نظرًا إلى أن الهاتف Xperia 5 الجديد يأتي مع شاشة أصغر وأبعاد أصغر مقارنة مع الهاتف Xperia 1، فهو يضم بطارية أصغر بسعة 3140mAh، ولكنها لا تزال تدعم الشحن السريع بقوة 18W. وعندما يتعلق الأمر بنظام التشغيل، فالهاتف Xperia 5 الجديد يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie، ولكنه مؤهل بطبيعة الحال ليحصل على تحديث Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

في البداية، سيتم تجميع الهاتف Xperia 1 مع سماعات الرأس المدعومة بتقنية إلغاء الضوضاء Sony WF-1000XM3 مع العلم بأن الطلبات المسبقة على هذا الهاتف ستبدأ في الأسبوع المقبل، بينما من المقرر شحن الهاتف في شهر أكتوبر المقبل.