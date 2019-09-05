لوحة إعلانية تؤكد قدوم المعالج HiSilicon Kirin 990 إلى معرض IFA 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا الشائعات التي تتحدث عن قدوم المعالج الرائد الجديد HiSilicon Kirin 990 إلى معرض IFA 2019 المنعقد حاليًا بالعاصمة الألمانية برلين منذ فترة، ولكن تم تأكيد ذلك الآن بفضل لوحة علقتها شركة Huawei في قاعة Messe Hall في مدينة برلين. تحمل هذه اللوحة عبارة ” Rethink Evolution “، وهي العبارة الرئيسية للمؤتمر الصحفي الذي ستعقده الشركة يوم غد الجمعة، جنبًا إلى جنب مع صورة للمعالج الذي يتم تصنيعه بإستخدام تكنولوجيا 7nm FinFET Plus EUV.

تدعي شركة Huawei أيضًا في هذه اللوحة أن HiSilicon Kirin 990 سيكون أول معالج متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في العالم، ولكن ينبغي الإشارة إلى أن شركة سامسونج كشفت عن المعالج Exynos 980 يوم أمس مع العلم بأنه يملك بدوره مودم 5G مدمج. نتوقع أن يكون HiSilicon Kirin 990 أول معالج 5G في السوق لأنه سيصل مع سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series خلال أسبوعين.

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الشيء الآخر الذي يؤكد أن المعالج HiSilicon Kirin 990 سيكون هو المنتج الأبرز في مؤتمر Huawei هو الدعوة التي أرسلتها الشركة إلى وسائل الإعلام في جميع أنحاء الصين. إنها تدعو ممثلي وسائل الإعلام بحرارة إلى بكين لحضور حدث كشف النقاب عن منتج جديد، بمعنى أنه سيتم بث الكلمة الإفتتاحية للسيد Richard Yu، والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei، وذلك في الوطن الأم.

من المثير أن نجد كوالكوم تستضيف حدثًا رئيسيًا يركز بدوره على تكنولوجيا 5G في معرض IFA 2019، ولكن بعد إنتهاء مؤتمر Huawei. نأمل أن نحصل في هذا الحدث على نظرة أولية على المعالج الرائد المقبل لشركة كوالكوم والذي سيضم بدوره مودم 5G مدمج. هذه المنافسة هي في صالح المستهلك لأن المنتجات الكبيرة تولد المنافسة.