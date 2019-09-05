قاعدة بيانات ضخمة لأرقام هواتف مستخدمي الفيسبوك تشق طريقها إلى الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - خلال الأيام الأولى لوسائل التواصل الإجتماعي، ربما لم يفكر كثيرون منا في الآثار المترتبة عن تسليم هذا القدر الكبير من المعلومات الشخصية إلى هذه المنصات، لأننا ببساطة لم نكن نتصور أن يتم إستخدامها ضدنا، أو ما هي الآثار المترتبة عن ترك هذا النوع من التفاصيل على شبكة الإنترنت.

لسوء الحظ، بدأنا في إكتشاف تأثير التخلي عن هذا النوع من المعلومات. هذا لأنه وفقا لتقرير جديد صادر عن موقع TechCrunch، فيبدو أن الباحث الأمني والعضو في مؤسسة GDI Foundation، السيد Sanyam Jain، إكتشف قاعدة بيانات على الإنترنت يبدو أنها تحتوي على الكثير من المعلومات الشخصية حول مستخدمي الفيسبوك، بما في ذلك أرقام هواتفهم.

كما تضمنت أكثر من 419 مليون سجل مرتبط بمجموعة متنوعة من حسابات الفيسبوك، حيث تضمنت بعض هذه المعلومات أيضًا أسماء المستخدمين وجنسهم وأماكن إقامتهم. ولا يزال من غير الواضح ما هو الطرف الذي قام بسحب هذه المعلومات من الفيسبوك ولماذا قام برفعها على شبكة الإنترنت. بعدما تم التواصل معه من قبل موقع TechCrunch، قام موقع الويب الذي يستضيف قاعدة البيانات هذه بإزالتها.

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في بيان أدلى به لموقع Engadget، قال متحدث بإسم الفيسبوك : ” هذه البيانات قديمة ويبدو أنه تم الحصول عليها قبل إجراء التغييرات في العام الماضي لإزالة قدرة الأشخاص على العثور على الآخرين بإستخدام أرقام هواتفهم. تم حذف هذه البيانات ولم نر أي دليل على تعرض حسابات الفيسبوك للخطر. تمت معالجة المشكلة الأساسية كجزء من منشور على الفيسبوك في اليوم 4 أبريل 2018 من قبل كبير مسؤولي التكنولوجيا في الفيسبوك “.