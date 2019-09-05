شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء: يجب إعطاء الذكاء الاصطناعى إمكانية السيطرة على الأسلحة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم المخاوف المتعلقة بإعطاء الذكاء الاصطناعى القدرة على التحكم فى البشرية، وتحذير عدد من أفلام الخيال العلمى مما سيحدث عند تسليم السيطرة على أسلحتنا النووية إلى الذكاء الاصطناعي، لكن هذا بالضبط ما اقترحه خبيران عسكريان بارزان.

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، دعا الدكتور آدم لوثر، مدير البحث والتعليم في معهد لويزيانا لأبحاث التكنولوجيا، وكيرتيس ماكجيفن، عميد كلية الدراسات الاستراتيجية في معهد القوات الجوية للتكنولوجيا، الولايات المتحدة لتطوير نظام مماثل.

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وأثار الباحثان الاحتمال المقلق بعض الشيء المتمثل في تسليم السيطرة لهذا النظام إلى الذكاء الاصطناعي، وكتبوا: "للحفاظ على القيمة الرادعة للقوات الإستراتيجية الأمريكية، قد تحتاج الولايات المتحدة إلى تطوير شيء قد يبدو غير مفهوم مثل نظام استجابة إستراتيجية أوتوماتيكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي."

ومع ذلك فقد حذروا أيضًا من أن المخاوف المتعلقة بالخيال العلمي قد تصبح حقيقة، لأن مصممي الذكاء الاصطناعي لا يمكنهم التحكم في ما طوروه، وقام العلماء بحساب ما يمكن أن يحدث إذا أطلقت الولايات المتحدة وروسيا ترساناتهما النووية خلال حرب التدمير المتبادل المؤكدة.