شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كارثة جديدة للشركة.. تسريب أرقام 400 مليون مستخدم لفيس بوك على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت أرقام الهواتف المرتبطة بأكثر من 400 مليون حساب على فيس بوك عبر الإنترنت، في أحدث كارثة أمنية للشركة.

وفقًا لـ TechCrunch الأمريكى، فإن 133 مليون حساب أمريكي، وأكثر من 50 مليون حساب في فيتنام، و 18 مليون حساب في بريطانيا كانت من بين 419 مليون سجل ضمن "سيرفر" مفتوح على الإنترنت وغير مؤمن بكلمة مرور.

وأكد فيس بوك هذا التسريب، لكنه قال إن العدد الإجمالي من المحتمل أن يكون حوالي النصف بسبب وجود إدخالات مكررة.

يُعتقد أن هذه المشكلة الأخيرة كانت من المعلومات المتاحة للعامة والتي كانت تُستخدم سابقًا للسماح للأشخاص بالبحث عن الآخرين باستخدام رقم هاتفهم، وهى الميزة التى تم تعطيلها في أبريل 2018 استجابةً لفضيحة Cambridge Analytica.

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يُزعم أن "السيرفر" تضمن بعض الحسابات ومواقعها الجغرافية، مع تخزين معرف فيس بوك الفريد للمستخدم إلى جانب رقم هاتفه، وكذلك جنسه، ولم يكن "السيرفر" محميًا بكلمة مرور، مما يعني أنه يمكن لأي شخص الوصول إلى قواعد البيانات.

وقال متحدث باسم فيسبوك لوكالة فرانس برس: "تم حذف مجموعة البيانات ولم نر أي دليل على تعرض حسابات فيس بوك للخطر".