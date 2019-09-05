شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يظهر روابط علمية عند البحث عن اللقاحات.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فيس بوك عرض بعض الروابط الخاصة بالمواقع العلمية عند البحث عن اللقاحات، إذ يعنى هذا التغيير أن البحث عن كلمة "اللقاح" والعبارات المماثلة ستصاحبها نافذة منبثقة تربطك إما بالموقع الأمريكى لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC أو لموقع منظمة الصحة العالمية، وفقًا لشبكة CNN.

وسيطبق هذا التغيير أيضًا على إنستجرام إذ يعمل فيس بوك منذ شهور لتقديم ميزات جديدة فى محاولة للحد من انتشار المعلومات الخاطئة.

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وسيتم توجيه المستخدمين فى الولايات المتحدة إلى موقع CDC، فى حين سيتم عرض رابط لمنظمة الصحة العالمية للموجودين خارج البلد.

وتأتى هذه الخطوة الأخيرة بعد أيام قليلة من إعلان الشبكة الاجتماعية بينترست أيضًا عن بدء توجيه المستخدمين إلى المعلومات من مصادر موثوقة عند البحث عن اللقاحات.

ويحاول فيس بوك تكثيف جهوده بعد أن خضع للتدقيق لدوره فى نشر الأخبار المزيفة فى السنوات الأخيرة، ففى وقت سابق من هذا الشهر، كشفت الشركة أنها ستبدأ فى السماح لمستخدمى إنستجرام بالإبلاغ عن معلومات خاطئة، والتى سيتم مراجعتها من قبل مدققى الحقائق.