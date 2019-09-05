تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن إطلاق هاتف Galaxy Fold في سوق كوريا الجنوبية في 6 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت العملاق الكوري موعد رسمي جديد لبدء إطلاق هاتف Galaxy Fold في الأسواق، حيث من المقرر أن يتوفر الهاتف في سوق كوريا الجنوبية غداً 6 من سبتمبر.

تبدأ سامسونج من جديد في تحديد الأسواق التي سينطلق إليها هاتفها القابل للطي Galaxy Fold، والذي تم الإنتهاء من إعادة تصميمه وإجراء التعديلات اللازمة عليه مؤخراً، وينطلق الهاتف في السوق الكوري في البداية ومن ثم إلى أسواق أخرى لاحقاً.

ومن المقرر أن تحدد سامسونج خلال الأسابيع المقبلة موعد لإطلاق الهاتف في سوق الولايات المتحدة، ومن ثم إلى كلاً من سوق فرنسا، ألمانيا، سنغافورة، وأيضاً سوق المملكة المتحدة، على أن يتوفر الهاتف باللون الأسود والفضي.

ولقد كانت سامسونج من أولى الشركات التي كشفت عن هاتفها القابل للطي Galaxy Fold بعد أن قدم هاتف Royale FlexPai، حيث كان الموعد الأول المحدد لإطلاق الهاتف إلى الأسواق في شهر أبريل، ومن ثم أدت المشاكل التي ظهرت في وحدات المعاينة إلى تأجيل إطلاق الهاتف حتى الآن.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Fold في الأسواق بسعر 1980 دولار للوحدات الجديدة التي تم إعادة تصميمها لتفادي المشاكل السابقة، حيث قامت سامسونج بتمديد طبقة الحماية للشاشة إلى ما بعد الإطار، كما قامت بإضافت تعديلات على فواصل الشاشة لإنتاج تصميم أقوى من الوحدات الأولى.

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مواصفات هاتف Galaxy Fold

يتميز هاتف Galaxy Fold بشاشة خارجية Super AMOLED بحجم 4.6 إنش، تدعم دقة عرض 720 في 1680 بيكسل، بينما يصل حجم الشاشة عند فتح الهاتف إلى 7.3 إنش بدقة عرض 1536 في 2152 بيكسل.

ويضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 855، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، كما يأتي الهاتف بكاميرة ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل بعدسات متغيرة بين f/1.5 و f/2.4 مع ميزة التثبيت البصري، ومستشعر 12 ميجا بيكسل بعدسات telephoto تدعم التكبير البصري حتى مرتين، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 16 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة.

هاتف Galaxy Fold يأتي من سامسونج بقدرة بطارية 4380 mAh، كما يأتي بواجهة OneUI التي تقدم تجربة مخصصة للشاشة القابلة للطي، كما يمكن أن يدعم الهاتف تشغيل 3 من التطبيقات في نفس الوقت، ومن المقرر أن توفر الشركة نموذج 5G من الهاتف في أسواق محددة.

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