تكنولوجيا: عطل بموقع ياهو بجميع دول العالم.. والشركة: نعمل على إصلاحه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى عدد من المستخدمين من تعطل موقع ياهو، وبدأت المشكلات فى حوالى الساعة 07:38 بتوقيت جرينتش، وأثرت على المستخدمين بجميع أنحاء العالم، وفقًا لـموقع DownDetector لرصد الأعطال.
بينما يظل سبب انقطاع الخدمة غير واضح، قال 61٪ من الذين أبلغوا عن المشكلة إنها تتعلق بموقع الويب، بينما لم يتمكن 38٪ من تسجيل الدخول.
ونشرت شركة ياهو تغريدة عن المشكلة، كتبت بها، "قد لا تتمكن من الوصول إلى بعض خدماتنا، بما فى ذلك البريد الإلكترونى، أولويتنا القصوى الآن هى إصلاح هذه المشكلة، ونحن نقدر سعة صدرك".
توجه العديد من الأشخاص إلى تويتر للتنفيس عن إحباطاتهم هذا الصباح، وقال أحد المستخدمين: "هذا أمر مزعج للغاية وغريب لدرجة أن بريد ياهو معطّل أيضًا - أتساءل عما إذا كان هذا نوعًا من الهجوم السيبرانى على أنظمة البريد الإلكترونى؟".
وأضاف آخر، "بعض خدماتنا؟ شبكتك بالكامل معطلة، أنت تخسر أموال زبائنك، بمن فيهم أنا، فهو شىء لا يصدق".
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