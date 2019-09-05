شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد اختراق حساب مؤسسه.. تويتر يمنع المستخدمين من التغريد عبر رسائل SMS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع تويتر تعليق القدرة على التغريد عبر الرسائل القصيرة SMS بعد تعرض الموقع لحادثى اختراق فى أقل من أسبوع.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، جاءت هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من استهداف الهاكرز للممثلة كلو جريس موريتز، وقاموا بتغريد العديد من الكلمات غير اللائقة من حسابها.

وقال تويتر "لقد أوقفنا مؤقتًا القدرة على التغريد عبر الرسائل النصية القصيرة أو الرسائل النصية لحماية حسابات الأشخاص، ونحن نتخذ هذه الخطوة بسبب الثغرات التى يجب معالجتها بواسطة شركات الاتصالات واعتمادنا على وجود رقم هاتف مرتبط للمصادقة ثنائية العوامل، ونعمل على تحسين هذا".

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يذكر أنه قبل أقل من أسبوع تم التحكم فى حساب جاك دورسى الرئيس التنفيذى للموقع، واغتنم الهاكرز الفرصة لتغريد كلمات وألفاظ عنصرية وكراهية للنساء بحساب دورسى، الذى يتابعه أكثر من 4 ملايين شخص، وتم استعادة الحسابين بعد فترة وجيزة من تعرضهما للسرقة وتم حذف تغريدات بعد ذلك.

بعد اختراق دورسى، ذكر تويتر أن الخلل كان نتيجة الإشراف الأمنى ​​من قِبل شركة الاتصالات، مؤكدا إن المشكلة قد تم حلها.

جدير بالذكر كان إرسال التغريدات عبر الرسائل النصية القصيرة من المزايا المهمة بتويتر فى البداية، لكنها أصبحت ميزة قديمة بسبب اعتماد المستخدمين على تطبيق الهاتف الذكى، إذ تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل إلى رقم محدد من أجل نشر التغريدات على الحساب.