شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا": انهيار جليدى على سطح المريخ نظرا لارتفاع الحرارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، وقوع انهيار جلدي هائل على سطح المريخ.
وقالت عالمة الفضاء الأمريكية كانديس هانسن - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - إن "المريخ يشهد كل ربيع سطوع الشمس على منطقة معروفة باسم القطب الشمالي"، لافتة إلى أن "ارتفاع درجة الحرارة تسبب في انزلاق كتل جليدية".
وأضافت أن سقوط الكتل الجليدية من ارتفاع يتجاوز 500 متر أدى إلى تصاعد سحابة كبيرة من الغبار.
وبدورها، التقطت مركبة "أم آر أو" الفضائية التابعة لـ"ناسا"، صورة تظهر حدوث انهيار جليدي هائل على سطح المريخ.
وترصد المركبة التي تدور في فلك المريخ منذ عام 2006، صورا مذهلة للكوكب الأحمر، ويستخدمها العلماء لمحاولة اختيار موقع لهبوط رحلة بشرية على سطح المريخ.
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