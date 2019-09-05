تكنولوجيا: HONOR تعلن عن هاتف Play 3 بكاميرة ثلاثية وتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في فعاليات مؤتمر HONOR 20S الذي أقيم مؤخراً في الصين، كشفت أيضاً HONOR عن هاتف Play 3، الذي يأتي بثقب للكاميرة الأمامية في الشاشة بحجم صغير، كما يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

ينطلق هاتف HONOR Play 3 بشاشة 6.39 إنش بجودة عرض HD بلس، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية بحجم 4.5مم في الشاشة، والذي يضم مستشعر 8 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية، أيضاً يتميز تصميم الهاتف بإطارات نحيفة وتشغل الشاشة 90% من إطار الهاتف.

وتدعم HONOR هاتف HONOR Play 3 برقاقة معالج Kirin 710، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، كما يعمل هذا الإصدار بنظام تشغيل Android Pie مع واجهة EMUI 9.1.1، وبطارية مميزة بسعة 4000 mAh.

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وفي مواصفات الكاميرة الخلفية ينطلق هاتف Play 3 بمستشعر رئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.4، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل ليدعم عمق التصوير مع فتحة عدسات f/2.4، من جانب أخر يدعم الهاتف تقنية التعرف على الوجه للتسجيل في الهاتف، حيث لا يضم الهاتف ميزة إستشعار البصمة.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف HONOR Play 3 بتصميم متدرج مع ثلاثة إختيارات في الألوان هم الأسود، الأزرق إلى جانب اللون الأحمر، على أن يتوفر النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 139 دولار، أيضاً يتوفر نموذج بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت أو ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 181 دولار، حيث يتوفر للبيع في السوق الصيني بدءاً من 17 من سبتمبر.

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