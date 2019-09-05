سامسونج تعيد رسميًا إطلاق الهاتف Galaxy Fold مع تصميم وهيكل مُحسن

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج عن الهاتف Galaxy Fold في وقت سابق من هذا العام، ثم أدركت أن المنتج لم يكن جاهزًا ليصل إلى أيدي المستهلكين، وقررت إجراء بعض التغييرات على تصميمه، والآن وصل إلى السوق مرة أخرى بشكل رسمي. يأتي الإصدار الجديد من Galaxy Fold بـ ” تصميم وهيكل مُحسن “، ولكن سامسونج إستغلت الفرصة أيضًا من أجل ” إعادة التفكير في رحلة المستهلك بالكامل ” والتي تشمل دعم شبكات الجيل الخامس 5G والوصول لفريق الدعم في شركة سامسونج طوال أيام الأسبوع.

على الرغم من أن التصميم العام للهاتف Galaxy Fold لم يتغير عن النسخة الأصلية، فهو لا يزال يضم شاشتين، واحدة قابلة للطي بحجم 7.3 إنش والثانية ثابتة بحجم 4.6 إنش، ولكن قامت شركة سامسونج أخيرًا بإصلاح المفصل والطبقة الواقية للشاشة القابلة للطي.

لإبقاء الغبار والجزيئات الأخرى التي تدخل إلى آلية المفصل، أصبحت مخبأة خلف حماية مطاطية. بالإضافة إلى ذلك، الطبقة الواقية في أعلى الشاشة تحمي طبقة التحويل الرقمي من الخدوش إلى غاية الحواف، لذا لا يمكنك تقشيرها عن طريق الخطأ.

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الهاتف Galaxy Fold يضم ست كاميرات، وأبقت شركة سامسونج على هذه الكاميرات دون تغيير لأنها لا تعاني من أي عيوب، فهي تقدم أداء مماثل للكاميرات التي رأيناها في الهاتف +Galaxy S10. الهاتف لا يزال يستخدم المعالج Snapdragon 855، و12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 512GB من الذاكرة الداخلية.

تم تزويد الهاتف Galaxy Fold مبدئيًا ببطارية بسعة 4380mAh، ولكن نسخة 5G الجديدة من الهاتف تضم بطارية بسعة أقل قليلاً تصل إلى 4235mAh بسبب الهندسة الداخلية. تفتخر شركة سامسونج بوجود بطاريتين في داخل الجهاز، وهي البطاريات التي توفر عمر مماثل لعمر البطارية في الهاتفين +Galaxy Fold 10 و Galaxy Note 10.

سيصل الهاتف Galaxy Fold في حلته الجديدة إلى كوريا الجنوبية يوم غد الجمعة وسيصل بعد ذلك إلى بلدان أخرى، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. البيان الصحفي الرسمي لا يقول شيئًا عن السعر، ولكننا نتوقع أن يبقى في حدود 2000 يورو.