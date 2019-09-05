أمازون تريد إختبار نظام جديد للدفع يعتمد على إجراء مسح ليديك

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما تم إطلاق أمازون لأول مرة، أحدثت الشركة ضجة لكونها واحدة من الشركات القليلة الأولى التي تقدم إمكانية التسوق عبر الإنترنت. في الأونة الأخيرة، سعت الشركة أيضًا إلى تطوير قطاع السوبر ماركت من خلال إطلاق سلسلة متاجر Amazon Go حيث لا يتواجد الصرافون لأنه يتم الإعتماد فقط على المستشعرات التي يمكنها إكتشاف ما أخذته وإقتطاع السعر الكامل من حساب أمازون الخاص بك.

يبدو الآن أن أمازون ترغب في إحداث ثورة في قطاع الدفع، أو على الأقل هذا ما أشار إليه تقرير صادر عن صحيفة نيويورك بوست، فقد أوضح هذا التقرير أن الشركة تتطلع لإختبار نظام المسح اليدوي الذي سيقضي على الحاجة إلى تسليم النقود أو بطاقات الإئتمان. لا يتطلب نظام المسح هذا حتى أن يلمس المستخدمون أي شيء، حيث أنه من خلال إستخدام هندسة الرؤية والعمق، سيكون قادرًا على تحديد هوية الشخص وإقتطاع ثمن المُقتنيات من بطاقة الإئتمان الخاصة به والتي ترتبط بالفعل بحساب أمازون الخاص به.

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يُقال أن هذا النظام دقيق بنحو عشرة آلاف من 1%، ولكن يبدو أن مهندسي أمازون يأملون في الوصول إلى دقة تبلغ مليون من 1%. رفضت شركة أمازون التعليق على التقرير مشيرة إلى أنها لا تعلق على الشائعات أو الإدعاءات.

من غير الواضح لماذا تهتم شركة أمازون بمثل هذا النظام، ولكن حصلت صحيفة نيويورك بوست على تصريح من الرئيس التنفيذي لموقع التمويل الشخصي Status Money قال فيه : ” يميل الناس إلى إنفاق المزيد عندما لا يلمسون شيئًا ملموسًا مثل المال. تصبح فائدة المال عابرة “.