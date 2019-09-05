اعلن مركز الاعلام الرقمي، الخميس، عن ‏ توقف موقع الياهو وخدمات بريده الالكتروني. وقال المركز في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "موقع الياهو وخدمات بريده الالكتروني جميعها توقفت". ولم تعرف اسباب هذا التوقف المفاجيء لموقع الياهو، حيث تظهر عبارة (will de right back).



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