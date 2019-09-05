شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السنغال تلغى عقود المحمول الخاصة بالموظفين.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الحكومة السنغالية إلغاء عقود الهاتف المحمول الخاصة بالموظفين العموميين التى كانت تتحملها الدولة فى محاولة لخفض النفقات.
وجاءت هذه الخطوة بعدما وصلت قيمة فواتير المكالمات لمستويات قياسية بلغت ما يوازى 28 مليون دولار.
ولم يقتصر الأمر على الموظفين العاديين بل امتد للوزراء وأعضاء الأطقم المعاونة، ومن الآن فصاعدا فلن يكون بوسع الوزراء ومعاونيهم إجراء مكالمات وستتاح لهم فرصة حتى نهاية شهر سبتمبر الجارى لتلقى المكالمات فقط.
ومع ذلك تم وضع بعض الاستثناءات لعدد محدود من العاملين فى وزارتى الدفاع والداخلية.
وأعلنت الحكومة أنه من المتوقع الإقدام على مزيد من الخطوات لخفض الإنفاق، وأشارت إلى أن المبالغ التى سيتم توفيرها ستستخدم فى الرعاية الصحية والخدمات العامة الأخرى.
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