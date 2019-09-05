أحزمة ساعات Apple Watch المستقبلية ستُحدد هوية مستخدميها عن طريق نمط الجلد

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الحالي، لدى الساعة الذكية Apple Watch طريقة لتحديد هوية المستخدم والمصادقة عليه أثناء قيامه بالدفع عن طريق Apple Pay. ومع ذلك، فالمشكلة في هذه الطريقة تتمثل في أنه إذا قمت بنزع ساعتك وقمت بإعادة إرتدائها، فسوف تحتاج إلى تأكيد هويتك مرة أخرى. نحن نقدر هذه التدابير الأمنية، ولكنها تبدو غير مريحة إلى حد ما.

ومع ذلك، يبدو أنه في المستقبل، يمكن أن تكون لدى آبل طُرق أخرى لتحديد هوية المستخدم. في سلسلة من براءات الإختراع المكتشفة حديثًا من قبل Patently Apple، يبدو أن إحدى براءات الإختراع تشير إلى أن شركة آبل تدرس فكرة تضمين مستشعر حيوي في حزام الساعة الذكية Apple Watch حيث يمكنه المساعدة في تحديد هوية المستخدم والمصادقة عليه بناءً على تشققات بشرته.

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ووفقا لوصف لبراءة الإختراع، فهو يقول : ” بشكل خاص، تكون تشققات الجلد أكثر دفئًا بشكل عام من الجلد المحيط، والشعر أكثر برودة من الجلد المحيط. بإستخدام مستشعر بصري للأشعة تحت الحمراء كجهاز حيوي للمعصم، يمكن تمييز الشعر، حراريًا، عن تشققات الجلد حسب درجة الحرارة “.

لن يُلغي هذا الأمر الحاجة إلى إدخال رمز المرور فحسب، بل يمكن أيضًا أن يمنح Apple Watch إستقالية أكبر عن iPhone، وهو الأمر الذي بدأت به شركة آبل عندما بدأت بدعم شبكات LTE في Apple Watch. ليست هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن خطط شركة آبل لإنشاء أحزمة ذكية من أجل Apple Watch، ولكن لا يزال يتعين علينا الإنتظار لنرى ما إذا كان هذا سيتحقق أم لا.