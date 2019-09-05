تقرير جديد يقترح قدوم خليفة الهاتف iPhone SE في أوائل العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - هذا هو الوقت من العام حيث يتوقع المحللون وجود هاتف iPhone صغير ورخيص الثمن. من السهل معرفة لماذا يعتقدون ذلك، فهواتف iPhone تواجه إنخفاضًا مستمرًا على مستوى المبيعات، وهذا ما يؤدي إلى تراجع عائدات آبل بصفة عامة.

حاولت شركة آبل تعزيز المبيعات من خلال تقديم عروض سخية للمستهلكين لتشجيعهم على الترقية. قامت شركة آبل أيضًا بتخفيض أسعار iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR في بعض المناطق، وهو أمر نادرًا ما تقوم به الشركة قبل ظهور الجيل التالي من هواتفها الذكية.

أما وقد قلنا ذلك، يعتقد المحللون أن شركة آبل ستقوم بإطلاق خليفة الهاتف iPhone SE في فصل الربيع بعد أن تهدأ مبيعات iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max. والهدف من ذلك هو تحدي الهواتف المتوسطة التي تملكها شركات مثل Samsung و Huawei و Oppo في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى شركة جوجل التي إحتلت المرتبة الخامسة في الولايات المتحدة الأمريكية بفضل الهاتفين Googe Pixel 3a و Google Pixel 3a XL.

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خليفة iPhone SE المُرتقب سيأتي بنفس حجم iPhone 8 الذي يضم شاشة بقطر 4.7 إنش وسيستخدم شاشة LCD الأرخص، بدلا من شاشة OLED الباهظة. وعلى ما يبدو، فسوف تقوم شركة آبل بإستيراد شاشة LCD المستخدمة في هذا الهاتف من شركة Japan Display، في حين سيتم إستيراد الباقي من شركة LG. وكما هو الحال مع الهاتف iPhone SE الحالي، فسوف يضم خليفته بعض المواصفات المتقدمة، بما في ذلك المعالج والكاميرات.

تقول مصادر من داخل سلسلة التوريد الخاصة بشركة آبل أن الشركة بدأت الإنتاج الضخم لطرازات iPhone 11 في منتصف شهر أغسطس الماضي مع العلم بأن عملية الإنتاج تمت بشكل سلس بسبب عدم وجود الكثير من التعقيدات على مستوى الإنتاج، على الأقل هذا ما ذكرته المصادر.

هذه طريقة أخرى لنقول لك ” لا تتوقع ميزات مبتكرة “. ووفقا لنفس المصدر، فإن الإنتاج الحالي أقل بنسبة 10 في المئة من 80 إلى 85 مليون وحدة التي تم إنتاجها خلال نفس الفترة من العام الماضي.