شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد للكشف عن أرخص هاتف أيفون لتعويض الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت عدد من التقارير أن شركة أبل تستعد لإطلاق أرخص هاتف أيفون، فى محاولة لاستعادة بعض الأرباح بسبب المنافسة الشرسة، خاصة من شركات الهواتف الصينية.

وقالت مصادر فى نيكى آسيان ريفيو إن النموذج الجديد، سيكون نسخة محدثة من iPhone SE، وسيصدر فى الربيع المقبل.

وسيكون الهاتف فى نفس حجم جهاز iPhone 8 الذى تم طرحه فى عام 2017، أى نحو 4.7 بوصة، وسيحتوى على معظم المكونات مثل جهاز iPhone 11، المقرر إطلاقه الأسبوع المقبل.

ومع ذلك، فى حين أن نسخ iPhone 11 الراقية ستحتوى على شاشات OLED، فإن جهاز iPhone SE سيدعم بشاشة LCD، مما يتيح لشركة أبل طرحه بسعر أقل.كان سعر iPhone SE الأصلى، الذى تم إطلاقه فى عام 2016، بسعر يبدأ من 359 جنيه إسترليني.

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لا يتم الاتفاق على السعر النهائى للنموذج الجديد، وفقًا لتقارير Nikkei ، لكن المحللين توقعوا أنه من المحتمل أن يتراوح بين 450 و 500 جنيه إسترليني.

من المحتمل أن يتم توجيه الهاتف إلى الأسواق الناشئة، بما فى ذلك الصين، ومع ذلك يمكن أن يروق أيضًا للعملاء فى المملكة المتحدة الذين رفضوا فكرة الدفع فى حدود 1000 جنيه إسترلينى مقابل iPhone جديد.